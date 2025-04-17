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Trendyol Süper Lig'de 32. Hafta Maç Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 32. Hafta Maç Programı Belli Oldu
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Trendyol Süper Lig'de 32. hafta yarın iki karşılaşma ile başlıyor. Lider Galatasaray Bodrum FK ile, Fenerbahçe ise Kayserispor ile karşılaşacak. Beşiktaş Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın, 19 Nisan Cumartesi, 20 Nisan Pazar ve 21 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Haftayı Antalyaspor, BAY olarak geçirecek.

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor

20.00 Galatasaray - Bodrum FK

19 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Sivasspor

16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

19.00 Göztepe - Beşiktaş

20 Nisan Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Gaziantep FK

16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Kayserispor

21 Nisan Pazartesi

20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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