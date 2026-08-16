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Amed Sportif, Erzurumspor'u 3-0 Yendi

Amed Sportif, Erzurumspor'u 3-0 Yendi
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Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

53. dakikada Lumbardh Dellova'nın savunma arkasına gönderdiği uzun pası kontrol eden Dia Saba, rakibini çalımlayarak kaleci Orbanic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 1-0

62. dakikada Yira Sor'un pasında Gift Orban'ın dokunduğu topu önünde bulan Dia Saba, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

71. dakikada Samuel Ballet'nin yerden ortasında ceza sahası içinde Gökhan Gül gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, David Bates, Lumbardh Dellova, Mehmet Yeşil, Cem Üstündağ (Gökhan Gül dk. 64), Yira Sor (Umut Meraş dk. 77), Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Mbaye Diagne (Samuel Ballet dk. 64), Dia Saba (Rayan Lutin dk. 77), Gift Orban (Miraç Acer dk. 88)

Yedekler: Burak Bozan, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Berk Kızıldemir

Teknik Direktör: Besnik Hasi

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Orhan Ovacıklı (İlkan Sever dk. 82), Brandon Baiye, Fernando (Festy Ebosele dk. 64), Martin Rodrguez (Murat Cem Akpınar dk. 76), Sefa Akgün (Gyrano Kerk dk. 64), Eren Tozlu, Mustafa Fettahoğlu (Nariman Akhundzade dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Mert Önal

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Dia Saba (dk. 53 ve 62), Gökhan Gül (dk. 70) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: Rayan Raveloson (Amed Sportif Faaliyetler)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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