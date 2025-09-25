Haberler

Trendyol Süper Lig 7. Hafta Hakemleri Belirlendi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın maç programı ve hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldı.

Süper Lig'de 7. haftanın programı ve hakemler şöyle:

26 Eylül Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi

17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay

17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan - İSTANBUL

