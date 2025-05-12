Trendyol Süper Lig 35. Haftasında Takımların Performansları

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Fenerbahçe ise Başakşehir'i 4 golle yenerken, Beşiktaş üst üste 3. galibiyetini aldı ve 3.'lüğe yerleşti.

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4 gollü galibiyetle ayrıldı. Lider Galatasaray ise Trabzonspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla galibiyete uzanırken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Samsunspor'un BAY geçtiği haftada Beşiktaş, haftayı 3 puanla kapatarak 3.'lüğe yerleşti. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla geçti.

Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in takıma gelişiyle yükselişe geçen Kayserispor, haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar iç sahada 7 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Miguel Cardoso müsabakayı hat-trick yaparak tamamladı.

Küme düşme hattında yer alan takımlar Sivasspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşırken, müsabakadan kazanan çıkmadı. Alanyaspor ise Gaziantep'te elde ettiği galibiyetle bu 2 takımla arasındaki puan farkını 3'e yükseltti.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Gaziantep FK - Alanyaspor: 0-1

Başakşehir - Fenerbahçe: 1-4

Eyüpspor - Kasımpaşa: 0-3

Konyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor - Galatasaray: 0-2

Sivasspor - Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş - Adana Demirspor: 4-1

Göztepe - Hatayspor: 1-1

Kayserispor - Antalyaspor: 3-1 - İSTANBUL