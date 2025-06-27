Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü 4 Temmuz'da Çekilecek
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekiminin 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Fikstür çekimi, saat 15.00'te Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılacak ve yeni sezon, 8-11 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor