Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk yarısını Bodrum FK 1-0 üstün tamamladı
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk yarısını Bodrum FK 1-0 üstün tamamladı. Maçta Sakaryaspor taraftarlarının sahaya yanıcı maddeler atması nedeniyle oyun bir süre durduruldu.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Dk. 45+2 Erdi Dikmen), Dimitrov, Murat Cem Akpınar, Del Valle, Ndlovu
Bodrum FK: de Sousa, Celustka, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar
Gol: Dk. 19 Gökdeniz Bayrakdar ( Bodrum FK)
Kırmızı kart: Dk. 45 Rotman ( Sakaryaspor )
Sarı kart: Dk. 40 Mohammed ( Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor- Bodrum FK maçının ilk yarısını Bodrum FK 1-0 üstün tamamladı.
Maçın 1. dakikası içinde Sakaryaspor taraftarlarının bulunduğu tribünlerden sahaya yanıcı maddeler atılması nedeniyle hakem Abdulkadir Bitigen, oyunu bir süre durdurarak anons yaptırdı. Atılan maddelerin temizlenmesinin ardından Abdulkadir Bitigen, yaklaşık 5 dakika ara verilen maçı hakem atışıyla başlattı.
14. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Mohammed'in kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
19. dakikada Bodrum FK öne geçti. Savunmada ceza sahası içinde Donkor'un vuruşunda açısını kapatan Samet Yalçın'dan seken top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
30. dakikada Kenan Özer'in sol kanattan ceza sahası dışından vuruşunda, üst ve yan direğin birleştiği noktadan oyun alanına dönen topu savunma kornere attı.
34. dakikada ani gelişen Sakaryaspor atağında topla buluşan Del Valle'nin ceza yayı önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
45+3. dakikada sağ çaprazda Burak Çoban'ın kullandığı serbest vuruşta, top yan direkten oyun alanına geri döndü.
Müsabakanın ilk yarısı Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.