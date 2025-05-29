Trendyol 1. Lig Play-Off Finali: Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor Karşılaşıyor

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play-off finalinde Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırmaspor, karşılaşıyor.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma için İstanbul ve Balıkesir'den Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gelen iki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tezahüratlarla futbolcuları destekledi.

Normal sezonun son haftasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı 2-1 yenerek ligi 66 puanla üçüncü sırada bitiren Solwie Energy Fatih Karagümrük, doğrudan play-off finali oynamaya hak kazandı.

Ligi 64 puan ve averajla beşinci tamamlayan Teksüt Bandırmaspor ise play-off ilk turunda Erzurumspor FK'yı 2-0, ikinci turda ise Geosis Boluspor'u deplasmanda 4-1 ve evinde 1-0'lık skorlarla geçerek finale yükseldi.

Süper Lig'e 2019-20'de yükselen ve 4 sezon mücadele eden Fatih Karagümrük, geçen sezon ligden düştü. Fatih Karagümrük, bir sezonun ardından yeniden Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıktı.

İstanbulspor'a 2021-22'de play-off finalinde kaybeden Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da final maçını tribünden izledi.