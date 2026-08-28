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Pendikspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere

Pendikspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere
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Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında Pendikspor, sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bandırmaspor 8. dakikada Badji ile öne geçerken, Pendikspor 23. dakikada Abifade ile eşitliği sağladı. VAR'da iptal edilen gol ve kaçan fırsatlar maçta öne çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Pendikspor atağında Hakan'ın sol taraftan yerden pasında ceza yayındaki Thuram'ın sert vuruşunda kaleci Akın, topu kornere çeldi.

8. dakikada Bandırmaspor kontratağında sağ tarafta topla buluşan Muhammed'in yerden içeri çevirdiği topu kontrol eden Badji'nin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 0-1

22. dakikada sağ taraftan Kerem Kalafat'ın ortasında kale alanı önünde Yekta'nın kafa vuruşunda kaleci Akın topu çeldi. Dönen topu Hakan tamamlamak istedi fakat savunmada Ali Ülgen, meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak kornere gönderdi.

23. dakikada Furkan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Akın ön direkte topu ıskaladı. Abifade'nin kafa vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı fakat hakem Doğukan Yıldırım, meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini işaret ederek gol kararı verdi. 1-1

33. dakikada Furkan'ın soldan ortasına hamle yapan kaleci Akın, topu elinden kaçırdı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak Thuram'a çarparak Bekir'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. Hakem, Doğukan Yıldırım, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

44. dakikada Pendikspor atağında savunma arkasına atılan uzun topu Abifade kafayla indirdi. Thuram'ın ceza sahası girişinden gelişine sert vuruşunda kaleci Akın soluna gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

67. dakikada Mesut'un sol taraftan ortasında Berkay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Pendik

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Mehmet Pekmezci, Haydar Avcı

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Ismaila Manga dk. 84), Berkay Sülüngöz, Vinko Soldo, Furkan Doğan (Mirko Susak dk. 63), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Yekta Sönmez (Görkem Bitin dk. 71), Samuel Abifade, Thuram (Emrah Başsan dk. 84)

Yedekler: Emre Koyuncu, Ahmet Özkaya, Safa Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Jonson Clarke-Harris, Oğulcan Aşıkcı

Teknik Direktör: Umut Eskiköy

Bandırmaspor: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Burak Bekaroğlu (Enes Çinemre dk. 76), Lucas Lima, Remi Mulumba (Kerem Dönertaş dk. 46), Emirhan Ayhan (Dame Bamba Seck dk. 33), Dean Lico, Muhammed Gümüşkaya (Emirhan Acar dk. 76), Amidou Badji (Tosin Kehinde dk. 66), Gianni Bruno

Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Enes Aydın, Hakan Bilgiç, Yalın Dilek

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

Goller: Samuel Abifade (dk. 22) (Pendikspor), Amidou Badji (dk. 8) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Pendikspor), Kerem Dönertaş, Burak Bekaroğlu, Dame Bamba Seck (Bandırmaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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