Haberler

Trendyol 1. Lig'de ilk yarı sona erdi

Trendyol 1. Lig'de ilk yarı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler 39 puanla liderliğe yükselirken, Pendikspor 37 puanla ikinci sırada yer aldı. Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler 39 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor 37 puanla 2. sırada tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor, Hatay'da karşılaşırken İstanbul ekibi sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Haftaya lider giren Pendikspor'un evinde Esenler Erokspor ile berabere kalması sonrası Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır Futbol Kulübü'nü 3-0 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu. Play-off hattında yer alan iki takımın karşılaşmasında Erzurumspor FK, Çorum FK'yı tek golle yendi ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Son 5 maçında 13 puan toplayan Diyarbakır ekibi Amed SF, 39 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor'un 37 puanı bulunuyor. Bu iki takımı 34 puanlı Esenler Erokspor takip ederken, Erzurumspor FK 33 puanla haftayı 4. sırada kapattı. 32 puanı buluanan Bodrum FK ve Çorum FK ile 30 puana sahip Iğdır FK, play-off hattında yer alıyor.

Küme düşme hattında ise 21 puanlı Sarıyer ve Ümraniyespor ile 6 puanlı Hatayspor ve FIFA'dan puan silme cezaları bulunan eksi 28 puanlı Adana Demirspor var.

Ligde 20. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ligde 19. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Sakaryaspor: 0 - Manisa FK: 2

Sivasspor: 2 - Bandırmaspor: 0

Sarıyer: 1 - Bodrum FK: 1-0

Van Spor FK: 4 - Hatayspor: 0

Pendikspor: 0 - Esenler Erokspor: 0

Serik Spor: 1 - Boluspor: 4

Ankara Keçiörengücü: 3 - Ümraniyespor: 1

Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 0

Amed SF: 3 - Iğdır FK: 0

Adana Demirspor: 1 - İstanbulspor: 5 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Erden Timur için karar çıktı
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
2026 FIFA Dünya Kupası biletlerine rekor talep

Bu organizasyonu canlı izlemek için 150 milyon kişi başvuru yaptı