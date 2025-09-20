Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dolu Maç: Manisa, Erokspor'a Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan Manisa Futbol Kulübü- Esenler Erokspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü evinde konuk ettiği Esenler Erokspor'a uzatmalarda yediği gol ile 4-3 mağlup oldu. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçta her türlü duyguyu yaşadıklarını belirterek, "Aslında maç standart bir oyunla başladı. Bulduğumuz gollerle 2-0 önüne geçtik. Bizim adımıza iyi şeyler olduğunu düşünüyorduk ama basit bir penaltıdan gol yedik, 2-1 oldu. Rakibimizi ikinci devreye çıkarken oyuna ortak etmiş olduk. İkinci devre tekrar maç başladı ve bu sefer bizim bulduğumuz bir penaltı golü 3-1 oldu. 'Tamam her şey bitti, rakibimiz de kırıldı derken' yine kendi kalemize attığımız bir gol var, 3-2. Daha sonra 3-3 ve 4-3 mağlup oluyoruz. Beraberliğine üzüleceğimiz bir maçı mağlup bir şekilde tamamlıyoruz. Maalesef rakip çok fazla bir şey üretmeden, biz kendi kendimize mağlup oluyoruz. Burada da baş sorumlu benim. Bu ekibin başı benim, teknik adamı benim. Buna önem almak içinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Üzülüyoruz, kırılıyoruz, taraftarımız üzülüyor. Protesto edeceklerse de gayet de haklılar ama sahanızda Esenler Erokspor'a karşı 3 gol atıyorsun ve öne geçiyorsun iki farklı skor. 15-20 yılda bir olacak maç oldu. Enteresan bir şekilde 4-3 mağlup olduk. Bütün sorumluğu üzerime alıyorum. İnşallah kalan maçlarda daha derli toplu, daha kolay, daha basit oynayan girdiği pozisyonda gol yapıp ve gerçekten daha iyi savunma yapan bir takım olmak için mücadele vereceğiz" diye konuştu.

Esenler Erokspor cephesi

Çok zor bir maç oynadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Manisa takımı kendi sahasında iyi oynayan, enerjisi çok yüksek, çok diri, çok genç bir takım. Belki çok alternatifleri yok ama her şeye rağmen ortaya koyduğumuz performans bizim için çok sevindirici. 3-1'den geriye gelmek, maçı son ana kadar kovalamak, takip etmek, kazanmak için o enerjiyi yansıtmak gerçekten çok değerli. Maç içinde yaptığımız hatalar, yediğimiz 3 gol bizim adımıza mutlaka tedbirlerin alınması gerektiğini gösterdi. Bu maçı çok iyi bir şekilde atlattık. Ağır bir sahada iyi bir takıma karşı çok büyük bir enerji harcadık. Şimdi kısa sürede hemen İstanbulspor maçına hazırlanacağız. Yoğun bir şekilde o hazırlığımızı yapmamız lazım. Dinlenme süremiz kısıtlı ve bu kısa sürede bir an önce hazırlığımızı yapıp inşallah o maça en diri halimizde çıkıp yolumuza yine bugünkü olduğu gibi kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi. - MANİSA