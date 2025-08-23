Trendyol 1. Lig'de Arca Çorum FK, SMS Grup Sarıyer'i 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Arca Çorum FK'nin teknik direktör Tahsin Tam, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Tam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sergiledikleri mücadeleden ötürü oyuncularını tebrik etti.

Maçta kendileri açısından iki farklı 45 dakika olduğunu belirten Tam, "İlk 45 dakika, sezonun başından beri en iyi oynadığımız 45 dakikaydı. Rakibe nefes aldırmadan, tüm organizasyonu çok iyi şekillendirdi oyuncularım. İkinci 45 dakika bizim adımıza negatif geçti. 1-0 önde olduk, içgüdüler çok erken gelişti. Bununla ilgili gerekli müdahaleyi kesinlikle yapacağız. Golü yedikten sonra gösterdiğimiz reaksiyon bizim için yine değerliydi. Orada bir kararlılık koyduk ki bu kararlılığı golü yemeden önce de koymalıydık. Topa biraz daha sahip olmalıydık. Maalesef onda biraz eksik kaldık." diye konuştu.

Hakemin bütün takdir hakkını Çorum FK'den yana kullandığı yorumuna katılmadığını ifade eden Tam, "Maçın hakemine gelince, hiç sevmediğim şeyler ama rakip takımın teknik direktörü bir yorum yapmış, hakemin tüm takdir haklarını Çorum FK'ye dönük kullandı diye. Bu maçı seyreden herkesin bir fikri vardır hakemin kararlarıyla ilgili. Ben öyle bir şey görmedim. Penaltı, net penaltıydı. Maçın ilk yarısında maalesef bize yapılan faullerin hiçbirisini çalmadı. ifadelerini kullandı.

Tam, maçı derinlemesine değerlendireceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kazandığımız için mutluyum. İlk 45 dakika ortaya koyduğumuz muhteşem oyun için oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. İkinci 45 dakika içinde gerekli öz eleştiriyi yapıp çalışmalarımızı ona göre şekillendireceğiz."

SMS Grup Sarıyer cephesi

SMS Grup Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can ise galibiyetinden ötürü Arca Çorum FK'yi tebrik ederek, "Tartışmalı bir penaltıyla son saniye golü yedik. Gerçekten güzel bir maç oldu. Çorum FK gerçekten çok saygı duyduğumuz bir takım. İddialı bir takım kurmuşlardı. Biz planımızı çok iyi şekilde uyguladık. İkinci yarı oyunun bütün kontrolünü ele aldığımızda oyunu 1-1 yaptık. Bütün futbolcularımı kutluyorum, plana sadık kaldık. Son saniyede yediğimiz penaltı golüyle, tartışılır bir penaltı kararıyla 2-1 sahadan mağlup ayrıldık. Bizim için sonu kötü biten bir maç oldu. Hakem bütün takdir haklarını Çorum FK lehine kullandı."