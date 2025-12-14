Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor, 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Cavare'nin kendi kalesine attığı gol ve Catakovic'in penaltıdan kaydettiği gol, karşılaşmanın gollerini belirledi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ramazan Ufuk Avdaş
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut (Dk. 68 Hakan Bilgiç), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 90+5 Erkam Develi), Ezeh (Dk. 90+5 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 90+5 Ali Akman), Roshi (Dk. 88 Halil Can Ayan), Diouf
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar (Dk. 73 Jack), Amilton, Mikail Okyar, Kanga (Dk. 73 Catakovic), Berat Luş (Dk. 73 Faye), Kayode (Dk. 90+2 Alper Karaman)
Goller: Dk. 66 Cavare (Kendi kalesine) ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Catakovic (Penaltıdan) ( Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Amilton, Dk. 41 Tugay Kacar, Dk. 88 Cavare ( Esenler Erokspor), Dk. 81 Ezeh, Dk. 86 İshak Karaoğul, Dk. 88 Diouf ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.