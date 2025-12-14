Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor, 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Cavare'nin kendi kalesine attığı gol ve Catakovic'in penaltıdan kaydettiği gol, karşılaşmanın gollerini belirledi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ramazan Ufuk Avdaş

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut (Dk. 68 Hakan Bilgiç), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 90+5 Erkam Develi), Ezeh (Dk. 90+5 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 90+5 Ali Akman), Roshi (Dk. 88 Halil Can Ayan), Diouf

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Eray Korkmaz, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar (Dk. 73 Jack), Amilton, Mikail Okyar, Kanga (Dk. 73 Catakovic), Berat Luş (Dk. 73 Faye), Kayode (Dk. 90+2 Alper Karaman)

Goller: Dk. 66 Cavare (Kendi kalesine) ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 83 Catakovic (Penaltıdan) ( Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Amilton, Dk. 41 Tugay Kacar, Dk. 88 Cavare ( Esenler Erokspor), Dk. 81 Ezeh, Dk. 86 İshak Karaoğul, Dk. 88 Diouf ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
19 yaşındaki genci vahşice öldürdü! Önce darp etti sonra bıçakladı

19 yaşındaki genci vahşice öldürdü! Önce darp etti sonra bıçakladı
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
title