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Trendyol 1. Lig'de 37. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig'de 37. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçları 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre 37. haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Ligde tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: İlker Yasin Avcı

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: Turgut Doman

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Burak Olcar

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Kurtay

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Zorbay Küçük

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: Kadir Sağlam

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: Alper Akarsu

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Furkan Aksuoğlu

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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