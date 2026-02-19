Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi. Atko Grup Pendikspor, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Erzurumspor FK ise liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta, bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Atko Grup Pendikspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.

Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna yerleşen Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçirengücü'nü 2-1 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: 4-2

İstanbulspor-Esenler Erokspor: 1-4

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor: 1-2

Serikspor-Arca Çorum FK: 2-3

İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: 3-1

Manisa FK-Bandırmaspor: 3-2

SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor: 1-1

Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor: 0-2

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:


OGBMAYAVP
1.ERZURUMSPOR FK26159253193454
2.ESENLER EROKSPOR26158362224053
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER26156555302551
4.SİPAY BODRUM FK26136754262845
5.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL26129538211745
6.ARCA ÇORUM FK26135841311044
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2611873633341
8.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ26108839281138
9.BOLUSPOR261151047371038
10.MANİSA FK2610794039137
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2699850341636
12.BANDIRMA SPOR26106103431336
13.İSTANBULSPOR A.Ş.2681173539-435
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR2671183128332
15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR2695123234-232
16.SMS GRUP SARIYERSPOR2694132535-1031
17.SERİK SPOR FUTBOL2685132949-2029
18.SAKARYASPOR2666143348-1524
19.ATAKAŞ HATAYSPOR2607191970-517
20.ADANA DEMİRSPOR26032316115-99-39
Not: Adana Demirspor'un 42 puanı silinmiştir.
27. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın programı ise şöyle:
21 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
22 Şubat Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Serikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
23 Şubat Pazartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK (Diyarbakır)
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
