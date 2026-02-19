Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi. Atko Grup Pendikspor, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Erzurumspor FK ise liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta, bugün oynanan 4 karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Atko Grup Pendikspor, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna yerleşen Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçirengücü'nü 2-1 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: 4-2
İstanbulspor-Esenler Erokspor: 1-4
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor: 1-2
Serikspor-Arca Çorum FK: 2-3
İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: 3-1
Manisa FK-Bandırmaspor: 3-2
SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor: 1-1
Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor: 0-2
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ERZURUMSPOR FK
|26
|15
|9
|2
|53
|19
|34
|54
|2.ESENLER EROKSPOR
|26
|15
|8
|3
|62
|22
|40
|53
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|15
|6
|5
|55
|30
|25
|51
|4.SİPAY BODRUM FK
|26
|13
|6
|7
|54
|26
|28
|45
|5.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL
|26
|12
|9
|5
|38
|21
|17
|45
|6.ARCA ÇORUM FK
|26
|13
|5
|8
|41
|31
|10
|44
|7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|26
|11
|8
|7
|36
|33
|3
|41
|8.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|26
|10
|8
|8
|39
|28
|11
|38
|9.BOLUSPOR
|26
|11
|5
|10
|47
|37
|10
|38
|10.MANİSA FK
|26
|10
|7
|9
|40
|39
|1
|37
|11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|26
|9
|9
|8
|50
|34
|16
|36
|12.BANDIRMA SPOR
|26
|10
|6
|10
|34
|31
|3
|36
|13.İSTANBULSPOR A.Ş.
|26
|8
|11
|7
|35
|39
|-4
|35
|14.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|26
|7
|11
|8
|31
|28
|3
|32
|15.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|26
|9
|5
|12
|32
|34
|-2
|32
|16.SMS GRUP SARIYERSPOR
|26
|9
|4
|13
|25
|35
|-10
|31
|17.SERİK SPOR FUTBOL
|26
|8
|5
|13
|29
|49
|-20
|29
|18.SAKARYASPOR
|26
|6
|6
|14
|33
|48
|-15
|24
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|26
|0
|7
|19
|19
|70
|-51
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|26
|0
|3
|23
|16
|115
|-99
|-39
27. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın programı ise şöyle:
21 Şubat Cumartesi:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
22 Şubat Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Erzurumspor FK-Serikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK (Bodrum İlçe)
23 Şubat Pazartesi:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor (BG Grup 4 Eylül)
13.30 SMS Grup Sarıyerspor-Adana Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Pendik)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK (Diyarbakır)