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Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

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Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Eyüpspor, puanını 58 yaptı ve en yakın rakibi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Bitexen Giresunspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: 4-1

Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: 2-1

Adanaspor-Göztepe: 0-3

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 2-2

Boluspor-Erzurumspor FK: 1-0

Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-1

Eyüpspor-Sakaryaspor: 3-2

Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 0-0

Puan durumu

1. Lig'de 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR24191460204058
2.GÖZTEPE24154542152749
3.KOCAELİSPOR24135638271144
4.BODRUM FK24126634171742
5.SAKARYASPOR2411763728940
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR24116735211439
7.BOLUSPOR2411672324-139
8.AHLATCI ÇORUM FK24115839251438
9.GENÇLERBİRLİĞİ248972425-133
10.ERZURUMSPOR FK248972321230
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2486102330-730
12.MANİSA FK2461082725228
13.ÜMRANİYESPOR2476112636-1027
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR2458111628-1223
15.TUZLASPOR2465132340-1723
16.ADANASPOR2472152038-1823
17.ALTAY2453161247-3515
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2424181146-357
NOT: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un 3'er puanı silindi.

25. hafta

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)

Kaynak: AA / Spor

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