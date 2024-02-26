Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Eyüpspor, puanını 58 yaptı ve en yakın rakibi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Bitexen Giresunspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: 4-1

Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: 2-1

Adanaspor-Göztepe: 0-3

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 2-2

Boluspor-Erzurumspor FK: 1-0

Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-1

Eyüpspor-Sakaryaspor: 3-2

Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 0-0

Puan durumu

1. Lig'de 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 24 19 1 4 60 20 40 58 2.GÖZTEPE 24 15 4 5 42 15 27 49 3.KOCAELİSPOR 24 13 5 6 38 27 11 44 4.BODRUM FK 24 12 6 6 34 17 17 42 5.SAKARYASPOR 24 11 7 6 37 28 9 40 6.TEKSÜT BANDIRMASPOR 24 11 6 7 35 21 14 39 7.BOLUSPOR 24 11 6 7 23 24 -1 39 8.AHLATCI ÇORUM FK 24 11 5 8 39 25 14 38 9.GENÇLERBİRLİĞİ 24 8 9 7 24 25 -1 33 10.ERZURUMSPOR FK 24 8 9 7 23 21 2 30 11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 24 8 6 10 23 30 -7 30 12.MANİSA FK 24 6 10 8 27 25 2 28 13.ÜMRANİYESPOR 24 7 6 11 26 36 -10 27 14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 24 5 8 11 16 28 -12 23 15.TUZLASPOR 24 6 5 13 23 40 -17 23 16.ADANASPOR 24 7 2 15 20 38 -18 23 17.ALTAY 24 5 3 16 12 47 -35 15 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 24 2 4 18 11 46 -35 7

25. hafta

Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın programı şöyle:

1 Mart Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

3 Mart Pazar:

13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

4 Mart Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)