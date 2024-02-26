Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.
Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.
Konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-2 mağlup eden Eyüpspor, puanını 58 yaptı ve en yakın rakibi Göztepe'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 24. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Bitexen Giresunspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor: 4-1
Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK: 2-1
Adanaspor-Göztepe: 0-3
Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: 2-2
Boluspor-Erzurumspor FK: 1-0
Manisa FK-Gençlerbirliği: 1-1
Eyüpspor-Sakaryaspor: 3-2
Astor Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor: 0-0
Puan durumu
1. Lig'de 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|24
|19
|1
|4
|60
|20
|40
|58
|2.GÖZTEPE
|24
|15
|4
|5
|42
|15
|27
|49
|3.KOCAELİSPOR
|24
|13
|5
|6
|38
|27
|11
|44
|4.BODRUM FK
|24
|12
|6
|6
|34
|17
|17
|42
|5.SAKARYASPOR
|24
|11
|7
|6
|37
|28
|9
|40
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|24
|11
|6
|7
|35
|21
|14
|39
|7.BOLUSPOR
|24
|11
|6
|7
|23
|24
|-1
|39
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|24
|11
|5
|8
|39
|25
|14
|38
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|8
|9
|7
|24
|25
|-1
|33
|10.ERZURUMSPOR FK
|24
|8
|9
|7
|23
|21
|2
|30
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|8
|6
|10
|23
|30
|-7
|30
|12.MANİSA FK
|24
|6
|10
|8
|27
|25
|2
|28
|13.ÜMRANİYESPOR
|24
|7
|6
|11
|26
|36
|-10
|27
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|24
|5
|8
|11
|16
|28
|-12
|23
|15.TUZLASPOR
|24
|6
|5
|13
|23
|40
|-17
|23
|16.ADANASPOR
|24
|7
|2
|15
|20
|38
|-18
|23
|17.ALTAY
|24
|5
|3
|16
|12
|47
|-35
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|24
|2
|4
|18
|11
|46
|-35
|7
25. hafta
Trendyol 1. Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
1 Mart Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)
13.30 Bodrum FK-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
16.00 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Mart Pazar:
13.30 Bitexen Giresunspor-Adanaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Göztepe-Boluspor (Gürsel Aksel)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Stat henüz açıklanmadı)