Trendyol 1. Lig'de 2. Haftanın Maçları Geride Kaldı

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta müsabakaları oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 ile geçti ve haftayı averajla lider tamamladı.

Sonuçlar

Ligde 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Arca Çorum FK: 0-3

Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: 2-0

Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 1-1

İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: 1-0

Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-2

Manisa FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor: 2-2

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.ARCA ÇORUM FK 2 2 0 0 5 0 5 6 2.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 2 2 0 0 4 2 2 6 3.ERZURUMSPOR FK 2 1 1 0 4 2 2 4 4.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL 2 1 1 0 3 1 2 4 5.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 1 0 3 1 2 4 6.SAKARYASPOR 2 1 1 0 4 3 1 4 7.SERİK SPOR FUTBOL 2 1 1 0 1 0 1 4 8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 2 1 0 1 4 4 0 3 9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 2 1 0 1 3 3 0 3 10.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 2 1 0 1 2 2 0 3 11.SİPAY BODRUM FK 2 0 2 0 2 2 0 2 12.İSTANBULSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2 13.BOLUSPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1 14.ESENLER EROKSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1 15.SMS GRUP SARIYER 2 0 1 1 2 3 -1 1 16.AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 0 1 1 2 4 -2 1 17.BANDIRMA SPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1 18.ÖZBELSAN SİVASSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 0 2 2 5 -3 0 20.ADANA DEMİRSPOR 2 0 1 1 2 5 -3 -5

Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

3. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)