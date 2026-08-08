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Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0'la Geçti

Bandırmaspor, İstanbulspor'u 3-0'la Geçti
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti. Emirhan Ayhan'ın 2 ve 15. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 90+8. dakikada Bruno'nun penaltı golüyle farkı 3'e çıkardı. İstanbulspor'da Turan Deniz Tuncer 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Bandırmaspor, sahasında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Enes'in savunmadan gönderdiği uzun topla sol kanatta hareketlenen Badji, pasını ön direkteki Emirhan Ayhan'a aktardı. Emirhan'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada Kerem'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Emirhan, kaleci Alp ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

65. dakikada Ömer Faruk'un kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Mustafa'nın kafa vuruşunda kaleci Akın topu çeldi. Dönen topa Duran'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak dışarı gitti.

90+8. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0

Stat: 17 Eylül

Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 85), Yusuf Kocatürk (Burak Bekaroğlu dk. 90+1), Emirhan Ayhan (Oluwatosin Kehinde dk. 70), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Gianni Bruno dk. 85), Amidou Badji, Emirhan Acar (Remi Mulumba dk. 70), Enes Aydın

Yedekler: Bartu Kulbilge, Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Cem Tuna Türkmen, Yasin Arda Midiliç

Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan

İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Mustafa Sol dk. 46), Ilian Iliev (Phellipe dk. 75), Berk Ali Nizam (Duran Şahin dk. 46), Fatih Tultak, Elvin Mendy (İsa Dayaklı dk. 55), Turan Deniz Tuncer, Özcan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Alieu Cham dk. 46), Ömer Faruk Duymaz

Yedekler: İsa Doğan, Duhaney, Michael Inainfe, Muhlis Dağaşan, Enver Azmi Sarıalioğlu

Teknik Direktör: İlyas Öztürk

Goller: Emirhan Ayhan (dk. 2 ve 15), Bruno (dk. 90+8 pen.) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Turan Deniz Tuncer (dk. 89) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Ali Ülgen, Emirhan Ayhan, Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Berk Ali Nizam, Duran Şahin, Abdullah Dijlan Aydın, Alieu Cham (İstanbulspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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