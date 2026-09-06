Trendyol 1. Lig: Antalyaspor, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'a 2-1 yenildi. Sivasspor, Kamil Fidan ve Manaj'ın golleriyle galip gelirken, ev sahibinin tek golünü Pedrinho kaydetti. Maçta da Costa penaltıdan yararlanamazken, Sivasspor deplasmanda 3 puanın sahibi oldu.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Manaj'ın ara pasında Kamil Fidan'ın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
38. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Pedrinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
61. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
76. dakikada Güray'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yönelen topu Murat çizgi önünde uzaklaştırdı.
81. dakikada da Costa, ceza sahasında Okan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltıyı kullanan da Costa, topu kalenin üzerinden dışarı gönderdi.
Stat: ADO Antalya
Hakemler: Kaan Kara, Onur Gülter, Harun Terin
Antalyaspor: Fotis Pseftis, Ensar Buğra Tivsiz (Ahmet Sağat dk. 72), Soner Dikmen (Mevlüt Şimşek dk. 79), Bünyamin Balcı, Nuno da Costa, Pedrinho, Francis Nzaba, Erdoğan Yeşilyurt (Güray Vural dk. 59), Samet Karakoç, Safuri (Samet Yalçın dk. 72), Van de Streek (Doğukan Sinik dk. 59)
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Appindangoye, Süleyman Özdamar (Okan Erdoğan dk. 45+1), Uğur Çiftçi, Mohammed (Salih Kavrazlı dk. 78), Kamil Fidan (Mert Çelik dk. 37), Amilton (Ethemi dk. 78), Burak Kapacak (Yusuf Cihat Çelik dk. 78), Manaj
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Pedrinho (dk. 38) (Antalyaspor), Kamil Fidan (dk. 20), Manaj (dk. 61) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı (Antalyaspor), Süleyman Özdamar, Okan Erdoğan, Amilton, Manaj, Yusuf Cihat Çelik (Sivasspor)