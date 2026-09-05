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Keçiörengücü'nden Sarıyer'e 3-0

Keçiörengücü'nden Sarıyer'e 3-0
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Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sarıyer’i 3-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada İbrahim Akdağ'nın kullandığı serbest vuruşta köşeye giden topu kaleci son anda kornere çeldi.

38. dakikada ceza sahası içinde İshak Karaoğul'un pasında İbrahim Akdağ'ın plase vuruşunda top filelere gitti. 1-0

63. dakikada sol kanattan Francis Ezeh'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-0

84. dakikada Erkam Develi pasında ceza sahası sağ çaprazında Enes Yılmaz'ın vuruşunda top filelere gitti. 3-0

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Oğuzhan Ayaydın dk. 88), Odise Roshi (Alcidio Raice dk. 75), Halil Can Ayan (Enes Yılmaz dk. 75), Francis Ezeh (Erkam Develi dk. 82), Mame Diouf (Herculano Nabian dk. 88)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Jefforson, Yunus Metin, Moryke Fofana

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sarıyer: İbrahim Sehic, Cebrail Karayel (Mamadou Thiam dk. 82), Işık Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Tunahan Ergül (Andre Poko dk. 60), Hasan Emre Yeşilyurt, Barış Alıcı (Furkan Gedik dk. 60), Doğancan Davas (Joseph Attamah dk. 60), Efecan Karaca, Batuhan Kör (Emeka Eze dk. 59)

Yedekler: Furkan Akyüz, Erdi Dikmen, Eren Karadağ, Yağız Şen, Üzeyir Ergün

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: İbrahim Akdağ (dk. 38), Francis Ezeh (dk. 63), Enes Yılmaz (dk. 84) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Francis Ezeh (Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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