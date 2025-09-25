Trendyol 1. Lig 8. Hafta Hakemleri Açıklandı

Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri belirledi. Müsabakalar 27-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: Melih Kurt

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK: Fevzi Erdem Baş

16.00 İstanbulspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: Turgut Doman

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: Emre Kargın

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Pakkan

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: Hakan Ülker

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: Furkan Aksuoğlu

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
