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Trendyol 1. Lig 37. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig 37. Hafta Maç Programı Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 37. hafta maç programını duyurdu. Maçlar 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4 Mayıs Pazar günü tamamı saat 16.00'da başlayacak 37. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Esenler Erokspor)

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Pendik)

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocelispor (Iğdır Şehir)

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor (Diyarbakır)

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

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Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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