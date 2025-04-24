Trendyol 1. Lig 36. Hafta Hakemleri Açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 27 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Maçların detayları ve atanmış hakemler listesi açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Nisan Pazar:
16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk
16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK: Gürcan Hasova
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar
16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen