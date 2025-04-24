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Trendyol 1. Lig 36. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig 36. Hafta Hakemleri Açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de 27 Nisan Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. Maçların detayları ve atanmış hakemler listesi açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Nisan Pazar:

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK: Gürcan Hasova

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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