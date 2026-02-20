Haberler

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın maç programı ve hakem atamaları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir

22 Şubat Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen

16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran

20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

23 Şubat Pazartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova

13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
