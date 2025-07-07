Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun fikstür çekiminin ardından Sakaryaspor, İstanbulspor, Ümraniyespor, Vanspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler başkan ve yöneticileri kurayı değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, yeni sezon için bütün takımlara başarı diledi.

Ligde yeni takımları görmenin güzel olduğunu söyleyen Aydın, "Serik, Van, Sivas, Hatay gibi deplasmanlar heyecan verici olacak. Bütün takımlarımız için güzel, ahlaklı, adaletli, liyakat üzerine güzel bir sezon olur. Biz de Ümraniyespor olarak centilmenlik çerçevesinde mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Yeni sezonun bütün kulüplere hayırlı olmasını dileyen Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, ilk hafta Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacaklarını vurguladı.

Kulübün ekonomik zorluklar yaşadığının da altını çizen Kıratlı, "Bizim için ekonomik krizin olduğu bu süreçte bir takım şeyleri düzeltmek istiyoruz. Kulübümüzü kurumsal bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bugün fikstür çekildi. Hararetli ve yeni bir sezon yaşıyoruz. İlk kez kulüp başkanlığı yapacağım. Yeni bir başkanım ve layıkıyla yapmak istiyoruz. Şeffaf olacağız. Küfürsüz bir sezon bekliyoruz, bunu kendi seyircimize de aşılayacağız. Kulüplerin dost olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hedefleriyle ilgili de konuşan Kıratlı, şunları aktardı:

"Sakaryaspor'un beklentisi her zaman şampiyonluktur. Bütün şehir kenetlendi. Zor bir sezon olacak. 20 takım var, 5 takım düşecek. İlla ki zorlanacağımız dönemler olacaktır. Ama yapacağımız yeni transferlerle inşallah şampiyonluğa uzanacağız."

Erol Temel: "Bu sene hedefimiz ligde kalmak"

Trendyol 1. Lig'e yükselen ekiplerden Vanspor FK'nin başkanı Erol Temel, bütün takımlara başarı dileyerek sözlerine başladı.

Vanspor'un 25 sene sonra 1. Lig'de mücadele edeceğini dile getiren Temel, "Bu sene hedefimiz ligde kalmak. Önümüzde tesis ve stat projesi var. Bu sene ligde kalıp iyi bir kadro kurarak sonraki sene Süper Lig'e yükselmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Vanspor FK'nin 1. Lig'e yükselmesine karşın henüz şehrin önde gelenlerinden herhangi bir destek görmediklerini de sözlerine ekleyen Temel, "Göreve geldiğimiz günden beri sayın valimiz, iş insanlarımız, belediyelerimiz gereken yardımları yaptılar ama bu yük tamamen yönetimin sırtında. Şu ana kadar en fazla transferi biz yaptık. 7 dış transfer, 8-9 iç transfer yaptık. Devam eden görüşmelerimiz de var iddialı bir kadro kuracağız." diye konuştu.

Nedim Şimşek: "İnşallah sezon sonunda taraftarlarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz"

Kura çekiminin ardından konuşan Amed Sportif Faaliyetler Başkan Yardımcısı Nedim Şimşek, sahalarının bakım ve onarım çalışmalarının ilk iç saha maçına yetişmeyeceğini belirtti.

Geçen sezon saha koşulları sebebiyle birçok mücadeleyi başka şehirlerde oynadıklarını hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl saha koşulları sebebiyle hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkamadık. 5-6 maçımızı deplasmanda oynadık. Iğdır'da, Antalya'da, İstanbul'da, Şanlıurfa'da oynadık. İlk 10 haftayı deplasmanda geçirdik. Bu yıl saha koşullarımız ilk maça yetişmese de ikinci iç saha maçımıza yetişecek. Amedspor taraftarlarından geçen yılki ilgiyi bu yıl da bekliyoruz. Geçen yıl play-off'u kaçırmıştık bu sene hedefimiz direkt Süper Lig. Reytinglerde en çok izlenen takım Amed, en çok taraftar ortalaması Amed'de. İnşallah sezon sonunda taraftarlarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz."

İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

"Kazasız, belasız, dostluk içinde bir lig diliyoruz." diyen Sarıalioğlu, "Sonunda ne olursa olsun, çok zevkli bir lig olacak. Büyük şehir takımları, önemli ilçe takımları var. Her takım play-off oynayabilir, her takım küme düşebilir. O zorlukta bir lig. Küme düşme hattının 45-47 puan civarında olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Feyenoord'a sattıkları Gaoussou Diarra'yla ilgili soruyu da yanıtlayan Sarıalioğlu, "Diarra bizim için bir şanstı, biz de Diarra için bir şanstık. Kısa sürede çok başarılı oldu, takıma da büyük katkısı oldu. Osman Zeki Korkmaz hocamız kendisine inandı. Hoca da sezon sonunda bizden ayrıldı, Sivasspor'a gitti, kendisine başarılar diliyorum. Diarra da umarım Feyenoord'da çok başarılı olur. İstanbulspor artık bu tip gençlerin forma bulacağı bir şans. İnşallah bu tip çocuklar gelir ve kendilerini öne çıkarırız. Zaten başka yolu da yok." değerlendirmesinde bulundu.