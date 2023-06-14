Transferin göz bebeğiydi! Sacha Boey, milli takımda sakatlandı
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.
Süper Lig devi Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran ve Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edilen yıldız futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
YERİNE GENDREY DAHİL EDİLDİ
Oyuncu sakatlığı sebebiyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. Boey'in yerine 22 yaşındaki Lecce'li oyuncu Valentin Gendrey dahil edildi.
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL
Sacha Boey, bu sezonki performansıyla Galatasaray'da vazgeçilmez isimlerden birisi olmuştu. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.