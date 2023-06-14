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Transferin göz bebeğiydi! Sacha Boey, milli takımda sakatlandı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig devi Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla sezona damga vuran ve Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna davet edilen yıldız futbolcu Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

YERİNE GENDREY DAHİL EDİLDİ

Oyuncu sakatlığı sebebiyle turnuva kadrosundan çıkarıldı. Boey'in yerine 22 yaşındaki Lecce'li oyuncu Valentin Gendrey dahil edildi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Sacha Boey, bu sezonki performansıyla Galatasaray'da vazgeçilmez isimlerden birisi olmuştu. Ayak bileğinde sakatlık yaşayan oyuncunun geri dönüş süresi henüz belli değil.

Transferin göz bebeğiydi! Galatasaray'ın yıldızı milli takım kampında sakatlandı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Sacha Boey Spor Haberler

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