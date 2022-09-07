Transferin bittiğini Aslan dövmeli paylaşımıyla duyurdu! Mauro Icardi bu akşam İstanbul'a geliyor
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Galatasaray, uzun zamandır uğraş verdiği Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Fransız devi PSG'den 1 yıllığına kiralanan Arjantinli golcü bu akşam İstanbul'a gelecek. Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaşan Icardi, Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı.
Galatasaray, bir süredir transferi için uğraş verdiği Mauro Icardi'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Arjantinli golcüyü Paris Saint-Germain'den 1 yıllığına kiraladı. 29 yaşındaki futbolcu bugün akşam İstanbul'a gelecek.
Psg ile Arjantinli forvetin transferi konusunda anlaşan Sarı kırmızılıların, sağlık kontrollerinin ardından tecrübeli oyuncunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.
Icardi, yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yıldız golcü, Instagram hesabından, Sarı-Kırmızı renklerin yer aldığı Aslan dövmesinin fotoğrafını paylaştı.
Barcelona alt yapısında Avrupa'da futbola başlayan Icardi Sampdoria'da oynadığı futbolla kendini gösterdi. Arjantinli golcü 2013 yılında Sampdoria'dan Inter'e 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılğında transfer oldu.
Icardi en verimli dönemini Inter yıllarında geçirdi. 2016-2017'de 24 gol, 2017-2018 sezonunda ise 29 golle İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı oldu. Icardi bu performansının ardından 50 milyon Euro bedelle Psg'ye transfer oldu.
Arjantin Milli Takım formasını 8 kez giyen Icardi 1 gol atma başarısı gösterdi. Golcü futbolcunun PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.