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Transferi iptal olan Allan Saint Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

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Fenerbahçe'den ayrılan Allan Saint Maximin, sosyal medya hesabından taraftarlara bir mesaj yayınladı. 27 yaşındaki Fransız futbolcu, taraftarların desteğini asla unutmayacağını belirtti ve kendisine gösterilen sevgi için teşekkür etti. Maximin, yaşadığı zorluklara rağmen saha dışında ne olursa olsun taraftarlar için savaşacağını ve nankör biri olmayacağını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den kısa süre önce ayrılan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabı üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara yönelik bir paylaşım yaptı.

"BEN DE SİZİ SEVİYORUM"

Maximin yaptığı paylaşımda, "Çok teşekkür ederim. Tüm mesajlarınızı okudum, sadece teşekkür ederim çocuklar. Desteğinizi asla unutmayacağım. O yüzden bir şeyi bilin, bunlar sadece lafta değil! Ben de sizi seviyorum"

"ASLA NANKÖR OLMAYACAĞIM"

"Son zamanlarda her şeyin kolay olduğunu söylemek yalan olur. Anlamadığım pek çok şey var, özellikle de bazı şeylerin ele alınış şekli, söylenenler, babamın hastalığı ve diğer şeyler... Yakında her şeyi size anlatacağım "Bir yalan dünyanın yarısını dolaşırken, gerçek hala ayakkabılarını giyiyor olabilir." Saha dışında ne olursa olsun sizin için sonuna kadar savaşacağım. Asla o nankör insanlardan biri olmayacağım. Beni kendinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Transferi iptal olan Allan Saint Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj

Transferi iptal olan Allan Saint Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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