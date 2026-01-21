Haberler

Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair konuştu. Transfer için ikna etmeye çalıştığı iki futbolcuyu açıklayan Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında, Galatasaray ile Atletico Madrid takımları RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen karşılaşmada görev aldı.

OSIMHEN'DEN TRANSFER MÜJDESİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, maç sonunda sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Osimhen, Ademola Lookman ve Raphael Onyedika'yı transfer için ikna etmeye çalıştığını açıkladı.

''GALATASARAY'I VE TARAFTARI ANLATTIM''

Yıldız oyuncu, yaptığı açıklamada "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullandı.

