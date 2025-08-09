Transfer tahtaları açılan Kayserispor 1 saatte 8 transferi açıkladı
Transfer tahtasını açan Süper Lig ekibi Kayserispor, 1 saat içinde 8 transfer açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'yi kadrosuna kattı.
Uzun süredir transfer tahtası kapalı olan ve transfer yapamayan Süper Lig ekibi Kayserispor, tahtasının açılmasının ardından 1 saat içerisinde 8 yeni transferini birden açıkladı.
LİSANSLARI ÇIKARILDI
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, transfer ettiği 8 oyuncunun lisansını çıkardı. Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın'ın dün yaptığı "transfer tahtasının açıldığını" duyurunun ardından yeni transferlerin lisansı da çıkarıldı.
İŞTE O İSİMLER
Kayseri temsilcisinin yeni transferleri Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci'nin lisans işlemleri tamamlandı.