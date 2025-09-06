TransAnatolia Rally Raid 15. Kez Gerçekleşti, Kazalar ve Başarılar Dikkat Çekti

Türkiye'nin en prestijli uluslararası yarışlarından biri olarak bilinen ve 8 ülkeden 98 sporcunun mücadele ettiği TransAnatolia Rally Raid'in 15.'si, 2190 kilometrelik zorlu parkurun ardından Bolu'da tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşen Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia'nın 15.'si geride kaldı. 30 Ağustos'ta Bursa'dan start alan TransAnatolia, 2190 km sonunda 6 Eylül Cumartesi günü Bolu'da finişi gördü. TransAnatolia'da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışıldı. Bu yıl 17 il sınırından geçen yarış, Bursa'dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu'ya ulaştı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan gelen 98 yarışmacı, zorlu rotada hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarının sınırlarını zorladı.

Bir sporcunun kaburgası kırıldı, bir araç yandı

5 Eylül Cuma günkü yarışta 35 numaralı İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle geçirdiği kazada kaburgasını çatlatırken, 202 kapı numarasıyla SSV'de yarışan İtalyan Federico Butto ve Emiliano Tinaburri'nin kullandığı araç yandı. Yarışmacıların hızla araçtan kurtulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu kazada, yanan araca hızlı müdahale ile yangın hemen söndürüldü.

Dereceler belli oldu

Motosiklet kategorisinde San Marinolu Thomas Marini birinci, İtalyan Paolo Degiacomi ikinci, Maikol Reboldi üçüncü oldu. Son güne üçüncü sırada giren Türk sporcu Murat Yazıcı ise son kilometrede yaşadığı teknik arıza nedeniyle podyum göremedi. SSV sınıfında İngiliz Paul Severin-Delphine Delfino ekibi birinci olurken, otomobil kategorisinde Bekir Kuvvet Erim-Onur Sırımoğlu ikilisi Toyota Hilux ile zirvede yer aldı. Kamyon kategorisinde İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ekibi Mercedes Unimog ile birinciliği elde etti. Raid kategorisinde ise Murat Ali İçoğulları ve Kerem Eldem ikilisi yarışı birinci, Birol Yücel ve Cem Topçuoğlu ikinci, Gerçek Sunman ve Bahar Sunman üçüncü olarak tamamladı.

"Zorlanarak, ıslanarak tamamladık"

SSV kategorisinde yarışan tek Türk sporcu olduğunu ifade eden Mert Öztiryaki, "Yaklaşık 5. kez katılıyorum. 30 Ağustos'ta önemli günde başlayan yarışı, sağ salim bir şekilde, zorlanarak, ıslanarak tamamladık. Çok zor bir yarış süreci yaşadık. Sürekli araç üzerinde 7 gün boyunca mücadele ettik. Kilometrelerce yol yaptık. Eğlendik güzel bir yarış oldu" dedi. - BOLU