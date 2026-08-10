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Trabzonspor, Salih Malkoçoğlu'nu Al Jazira'ya 4.35 Milyon Avroya Sattı

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Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Al Jazira'ya transferi için 3.75 milyon avro garanti ve 600 bin avro bonus dahil toplam 4.35 milyon avro gelir elde etti. Ayrıca, oyuncunun gelecekteki satışından %15 pay alacak.

Trabzonspor Kulübü, 21 yaşındaki genç futbolcusu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu arasındaki 3 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2028 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, futbolcunun Al Jazira Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna göre Al Jazira Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon 750 bin avro garanti bedel ve 600 bin avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4 milyon 350 bin avro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'i kulübümüze ödenecektir."

Kaynak: AA
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