Benjamin Bouchouari: "Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak"

Trabzonspor'un Faslı futbolcusu Benjamin, hem kendinin hem de takımı adına Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmalarının kendileri için iyi bir sezon sonu olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcusu Benjamin Bouchouari, "Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Bouchouari, "Çok önemli bir galibiyet. Öz güven açısından da bizim için burada galip gelebilmek çok değerliydi. Aslında birkaç maçta sizin de bildiğiniz gibi kazanama serimiz vardı. Onu da bitirmiş olduk. Bireysel olarak ilk on 11'de başlamak, son iki maçta bunu devam ettirebilmek çok güzel. Kendi adıma iyi gittiğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Oulai ile oynamak büyük bir keyif"

Orta sahada Christ Inao Oulai ile oynamaktan keyif aldığını belirten Faslı futbolcu, "Bugün orta sahada partnerim Oulai'ydi. Gerçekten onunla oynamak büyük bir keyif. Çünkü oyunu gerçekten çok iyi anlayabilen bir oyuncu. Sizin için işleri daha da kolaylaştırabilen bir oyuncu. Bugün onunla beraberdik, gayet iyi olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Umuyorum bizim için sezon sonu güzel olacak"

Sakatlık nedeniyle uzun bir süredir formadan uzak kalmasıyla ilgili de konuşan Bouchouari, "En önemlisi olabildiğince fazla dakika alabilmek, maç içerisinde sahada kalabilmek, o süreyi alabilmek. Çünkü bir futbolcunun gelişebilmesi için en gerekli olan şey düzenli süre bulabilmesi, olabildiğince maçta görev alabilmesi. Umuyorum bizim için sezon sonu güzel olacak. Gelecek sezonun da neler getireceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak"

Hem bireysel olarak hem de takım olarak öncelikli hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğundan bahseden 24 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki bireysel olarak hedeflerimden bir tanesi Türkiye Kupası'nı kazanabilmek. Aynı zamanda da takımımızın kolektif olarak hedeflerinden şu an için en önemlisi kupayı kazanabilmek. Çünkü bizim adımıza sezonu iyi noktalama fırsatlarımızdan bir tanesi. Kupayı kazanabilirsek eğer bizim adımıza gayet iyi bir sezon sonu olacak. Umuyorum da öyle olacak, kazanabileceğimize inanıyorum. Öncelikle tabii ki çarşamba günkü Gençlerbirliği maçını kazanıp sonrasında da finalde yolumuza devam etmemiz gerekir" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı