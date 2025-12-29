Haberler

Trabzonsporlu Arif Boşluk'un yeni adresi belli oldu! Sağlık kontrollerinden geçiyor

Konyaspor, Trabzonspor'un 24 yaşındaki sol beki Arif Boşluk ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Konya'ya geldi.

  • Arif Boşluk, Konyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Arif Boşluk, bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 maça çıktı ve gol veya asist yapmadı.
  • Arif Boşluk'un güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Süper Lig devi Trabzonspor'da forma giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Arif Boşluk'un yeni takımı belli oldu.

ARİF BOŞLUK KONYASPOR'DA

Sol bek arayışlarını sürdüren Konyaspor, Trabzonspor'dan Arif Boşluk'u kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, genç futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİYOR

Arif Boşluk, sağlık kontrollerinden geçmek üzere menajeriyle birlikte Konya'ya geldi. Genç ismin, kısa süre içerisinde kendisini Konyaspor'a bağlayan resmi imzayı atması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 15 maça çıkan Arif Boşluk, bu maçlarda gol ya da asist katkısında bulunamadı. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösteriliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
