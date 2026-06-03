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Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u AEK'ya transfer etti

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u AEK'ya transfer etti
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Trabzonspor, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan temsilcisi AEK'ya kesin transferi için anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, transferden 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

TRABZONSPOR, Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan temsilcisi AEK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, transferden 4 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

Trabzonspor, 2025 yılı Şubat ayında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov ile yollarını ayırdı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun AEK'ya kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

TRABZONSPOR 4 MİLYON EURO KAZANACAK

KAP açıklamasına göre AEK, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon euro ödeyecek. Ayrıca Yunan kulübü, belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde 500 bin euro bonus verecek. Anlaşmada ayrıca futbolcunun ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 10'unun Trabzonspor'a ödeneceği maddesi de yer aldı.

FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Bordo mavili kulüp ile Zubkov arasında 3 Şubat 2025 tarihinde imzalanan ve 30 Haziran 2029'a kadar devam eden sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilirken, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi.

KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Ukraynalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla 2025-26 sezonunda kazanılan Türkiye Kupası kadrosunda yer alırken, hücumdaki üretkenliği ve mücadeleci oyunuyla taraftarların beğenisini kazandı. Transferin ardından kariyerine Yunanistan'da devam edecek olan Zubkov, AEK forması giyecek.

KULÜPTEN, ZUBKOVA TEŞEKKÜR

Trabzonspor Kulübü, transferin resmiyet kazanmasının ardından sanal medya hesaplarından Oleksandr Zubkov'un fotoğrafıyla birlikte 'Teşekkürler Oleksandr Zubkov' paylaşımı yaptı. Bordo-mavili kulüp, yaklaşık 1,5 sezon forma giyen Ukraynalı futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinin yeni döneminde başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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