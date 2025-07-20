Trabzonspor, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 Mağlup Etti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Goller Danylo Sikan, Mustafa Eskihellaç, Felipe Augusto ve Boran Başkan'dan geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, üçüncü hazırlık maçında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup etti.
2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan ile karşı karşıya geldi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşma bordo-mavili ekibin 4-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Karadeniz ekibinin gollerini 9. dakikada Danylo Sikan, 51. dakikada Mustafa Eskihellaç, 78. dakikada Felipe Augusto ve 79. dakikada Boran Başkan kaydetti.
Trabzonpor, Erzurum kampındaki dördüncü hazırlık maçını 23 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de İran temsilcisi Persepolis ile oynayacak. - ERZURUM