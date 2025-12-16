Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u ağırlayacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, ligde yakaladığı çıkışı Ziraat Türkiye Kupası'na da taşımak istiyor. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, Akdeniz temsilcisi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını kupada da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fatih Tekke rotasyon yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, az süre verdiği oyuncularını Alanyaspor mücadelesinde değerlendirecek. Bordo-mavililer, 22 Aralık Pazartesi günü ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Afrika Kupası için ülkelerinin milli takım kamplarına katılan Onuacuh ve Oulai bordo-mavili takımdan ayrı kalacak.

22. randevu

Trabzonspor ile Alanyaspor, 19'u lig ve 2'si kupada olmak oynanan 21 resmi müsabakada iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. Ligdeki 19 maç ve kupada oynanan 2 karşılaşmada her iki takımın da 8'er galibiyeti bulunuyor. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi ile Akdeniz temsilcisi birbirlerine 33 gol attı.

Bir kez final oynadılar

Trabzonspor ile Alanyaspor, yarın yapacakları maçla birlikte kupada 3. kez karşılaşacaklar. Daha önce kupadaki 2 mücadelede kazanan taraf Trabzonspor olmuştu. 2019-2020 sezonunda finalde bordo-mavililer 2-0 galip gelerek 9. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmişti. Geçtiğimiz sezon ise bordo-mavili ekip rakibini A Grubu'ndaki mücadelede 3-0 mağlup etmişti.

Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a kaybetmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı çıktığı maçları kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon bordo-mavililer, Tekke yönetiminde 4-3 kazanırken, 2022-23 sezonunda ise Fatih Tekke, İstanbulspor'u çalıştırdığı dönemde 2-1 yine galip gelmişti.

