Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor: 0 Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Sikan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta üst direğin içine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada Ogundu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Hwang Ui-jo'nun vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topu ayaklarıyla çeldi.

75. dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Victor, topu iki hamlede kontrol etti.

78. dakikada Pina'nın ortasında ceza sahası içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top kaleci Victor'dan döndü. Dönen topu takip eden Sikan vuruşunda ise bu kez kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

83. dakikada Augusto'nun pasında topla buluşan Muçi, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Victor, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

90+3. dakikada Trabzonspor kullandığı korner atışında boşta kalan topa Batagov'un vuruşunda savunma çizgi üzerinde topu uzaklaştırdı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Serkan Çimen, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Serdar Saatçı (Stefan Savic dk. 60), Batagov, Arif Boşluk, Ozan Tufan, Bouchouari, Cihan Çanak (Muçi dk. 60), Olaigbe (Zubkov dk. 60), Augusto, Sikan

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Alanyaspor: Victor, Nuno Lima, Fidan Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj (Duarte dk. 58), Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Makouta, Efecan Karaca (Hwang Ui-jo dk. 63), Ogundu, Güven Yalçın (Hacı dk. 81)

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Mehmet Öz, Nicolas Janvier, Yusuf Can Karademir, Ümit Akdağ, Semih Doğanay

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gol: Güven Yalçın (dk. 17) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Nuno Lima, Efecan Karaca, Victor (Alanyaspor), Batagov, Pina (Trabzonspor) - TRABZON