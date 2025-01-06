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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçına hazırlanmak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman aerobik koşu ve taktik çalışmaları içeriyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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