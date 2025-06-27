Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü

Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü
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Trabzonspor, uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu ile anlaşma sağladı. Onuachu, pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Süper Lig devi Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı. Onuachu Trabzonspor'la üç yıllık sözleşme imzalayacak.

GERİ DÖNDÜ

Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon euroya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'ini aldılar. İngiliz ekibi, Nijeryalı'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Trabzonspor yıldız golcüyü resmen açıkladı

Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe'de forma giyen Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic'in Southampton'dan Trabzonspor'a transferi sırasında Göztepe'ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti. Onuachu pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve imza atacak.

BORDO MAVİLİLERDE 21 GOL ATTI

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet, 28 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkagan soylu:

Gerçekten bu başkan ve teknik direktör hatta scout ekibi alayı gitmeli.Her sene aynı hikaye denenmiş ucuz,takoz c klase topçuları trabzonspor a almak niye?Sakın kimse demesin borç temizliyorum GS BJK ve FB nin dünya kadar borcu var kimse kapatmıyor bu kulüpleri Trabzonu da kapatamazlar onlarla yarışacağınız onlar kadar borçlanacaksın Dünya yıkılsa dört büyükleri kimse kapatamaz.Borç ödesin küme düşmemeye oynadın kime ne faydası var...Ben ve oğlum her yıl 1000 euroluk alışveriş ederdik şuan 0

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