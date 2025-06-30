Trabzonspor, Yeni Sezonu Fatih Tekke ile Açtı

Trabzonspor, Yeni Sezonu Fatih Tekke ile Açtı
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Trabzonspor, 2025-2026 sezonu antrenmanına Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Öğle saatlerinde yapılan antrenman, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarına odaklandı. Yeni transfer Wagner Pina da idmanda yer aldı. Bordo-mavililer, sezon hazırlıklarına Trabzon'da devam edecek.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu kapsamında Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır ve yeni transfer Wagner Pina da hazır bulundu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, sezonun ilk antrenmanını Fatih Tekke, yönetiminde yapan bordo-mavililer, sezon öncesi kamp programının ilk bölümünü kapsayan antrenmanda, kondisyon ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kontrolü antrenmanlarıyla devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke ve teknik ekibi, futbolcularla yakından ilgilenerek yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak için yoğun bir tempo ortaya koydu.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü 13 Temmuz Pazar gününe kadar Trabzon'da sürdürecek. Bir dizi testlerden ve sağlık kontrollerinden geçecek olan oyuncular iki günlük iznin ardından 15 Temmuz - 27 Temmuz tarihleri arasında ise Erzurum'da ikinci etap çalışmalarını sürdürecek. Bordo-mavililer, burada program dahilinde hazırlık müsabakaları da oynamayı planlıyor.

Karadeniz ekibinde, sezonun ilk antrenmanından paylaşılan fotoğraflarda yeni transfer Wagner Pina, Uğurcan Çakır, Mendy, Muhammet Cham, Baniya, Tim Jabol-Folcarelli, Sikan ve Trabzonspor U19 takımında dahil edilen Arda Öztürk, Taha Emre İnce ve Boran Başkan, Salip Malkoaçoğlu, Muhammet Taha Tepe, Enis Destan ve Onuralp Çevikkan yer aldı.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yarın sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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