Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Denge ile teknik çalışmalarla devam eden idman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından sona erdi. Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek. AA / Duygu Avunduk - Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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