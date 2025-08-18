Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor

Trabzonspor yeni orta sahasını Türkiye'ye getiriyor
Trabzonspor transferinde anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'yi sağlık kontrolleri ve resmi imza için Trabzon'a davet etti.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Trabzonspor, orta saha rotasyonuna genç bir yıldızı katıyor.,

5 YILLIK İMZA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Bastia forması giyen Christ Inao Oulai'yi transfer etti. Bordo-mavililer, 19 yaşındaki Fildişili orta saha ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. Trabzonspor, bu transfer için Fransız ekibine 5 milyon euro bonservis ödeyecek.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Fransız kulübü ve Trabzonspor arasında tüm şartlar üzerinde anlaşma sağlanırken, Karadeniz ekibi oyuncuyu sağlık kontrolü ve resmi imza için şehre davet etti.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 24 maça çıkan Christ Inao Oulai, bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
