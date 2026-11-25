Trabzonspor yarın CSKA Sofya deplasmanında ilk kez Bulgar takımıyla karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın CSKA Sofya deplasmanında Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkacak. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşmayla ilk kez bir Bulgar takımıyla karşı karşıya gelecek; geride kalan 160 Avrupa maçında 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 63 mağlubiyet aldı.
UEFA Konferans Ligi'nde yarın Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 161. maçına çıkacak.
Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 160 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 63 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.
Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 11 maç oynadı.
Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.
UEFA Konferans Ligi'nde 12. maç
Trabzonspor, CSKA Sofya ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 12. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.
Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 15 gol gördü.
Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da altıncı karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetti.
İlk kez Bulgar takımı ile karşılaşacak
Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek.
CSKA Sofya ile yapılacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması bordo-mavili ekibin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.
Avrupa performansı
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 160 maçın performans tablosu şöyle:
|Organizasyon
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi
|30
|10
|8
|12
|25
|36
|Kupa Galipleri Kupası
|12
|4
|4
|4
|13
|18
|UEFA Kupası-Avrupa Ligi
|99
|38
|22
|39
|130
|136
|UEFA Intertoto Kupası
|8
|3
|1
|4
|19
|12
|UEFA Konferans Ligi
|11
|3
|4
|4
|13
|15
|Toplam
|160
|58
|39
|63
|200
|217