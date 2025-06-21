Trabzonspor, Wagner Pina ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor, Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen sağ bek Wagner Pina ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso de Pina'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000 Euro 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso de Pina ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000 Euro garanti ücret,

2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000 Euro garanti ücret,

2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000 Euro garanti ücret,

2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000 Euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır" denildi. - TRABZON