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Trabzonspor ve Galatasaray Finali İçin Gaziantep'e Giden Trabzon Medyası Kahvaltıda Buluştu

Trabzonspor ve Galatasaray Finali İçin Gaziantep'e Giden Trabzon Medyası Kahvaltıda Buluştu
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Trabzon'da görev yapan basın mensupları, Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için Gaziantep'e doğru yola çıktı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'nin düzenlediği kahvaltıda buluşan gazeteciler, Trabzonspor'un ve şehrin temsilcisi olarak finale katılmanın önemine vurgu yaptı.

Trabzon'da görev yapan basın mensupları, yarın Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzon spor ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Gaziantep'e gitti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi organizasyonunda, Ganita Sosyal Tesisleri'nde kahvaltıda bir araya gelen 30 gazeteci, daha sonra otobüsle final müsakabasının oynanacağı Gaziantep'e hareket etti.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzon spor neredeyse Trabzon spor basınının da orada olduğunu belirterek, "Kupa finali koridorlarında sayısal olarak fazla, güçlü bir Trabzon medyasının olması önemli. Umarım her şey şehrimiz için güzel olur." dedi.

Kılıç, seyahat için katkı sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, kentteki yoğunluk nedeniyle konaklama sorununu çözen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
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