Trabzonspor ve Galatasaray, 29 Yıl Aradan Sonra Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Karşılaşıyor
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 yıl aradan sonra Galatasaray ile finalde karşılaşacak. İki takım, daha önce 3 kez final oynadı. Trabzonspor, son finalini 1994-1995 sezonunda kazanmıştı.
Trabzonspor ile Galatasaray yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.
İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.
En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.
Art arda 2 sezon kupada finale yükseldi
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.
Bu sezon 3. resmi karşılaşma
Trabzonspor ile Galatasaray, bu sezon 3. resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.
Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.