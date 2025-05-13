Trabzonspor ve Galatasaray, 29 Yıl Aradan Sonra Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Karşılaşıyor

Trabzonspor ile Galatasaray yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.

İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.

En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.

Art arda 2 sezon kupada finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.

Bu sezon 3. resmi karşılaşma

Trabzonspor ile Galatasaray, bu sezon 3. resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.