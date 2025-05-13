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Trabzonspor ve Galatasaray, 29 Yıl Aradan Sonra Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Karşılaşıyor

Trabzonspor ve Galatasaray, 29 Yıl Aradan Sonra Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Karşılaşıyor
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 yıl aradan sonra Galatasaray ile finalde karşılaşacak. İki takım, daha önce 3 kez final oynadı. Trabzonspor, son finalini 1994-1995 sezonunda kazanmıştı.

Trabzonspor ile Galatasaray yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.

İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.

En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.

Art arda 2 sezon kupada finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.

Bu sezon 3. resmi karşılaşma

Trabzonspor ile Galatasaray, bu sezon 3. resmi karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 2 maçı da Galatasaray kazandı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini İstanbul'a 4-3, Trabzon'da da 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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