Trabzonspor ve Antalyaspor 58. Randevuda

Trabzonspor ve Antalyaspor 58. Randevuda
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Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. İki takımın geçmişteki 57 maçında Trabzonspor'un 33, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. Maç 20.00'de başlayacak ve Trabzonspor sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyor.

TRABZONSPOR ile Antalyaspor, Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın yapacakları maçla 58'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 57 maçta Trabzonspor'un 33, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken, 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 38'inci haftasında yarın Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de son haftaya girilirken 48 puanla 7'nci sırada yer alan bordo-mavililer galip gelerek sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyor. Ev sahibi Antalyaspor ise son hafta taraftarlarına galibiyetle veda etmek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip ise 42 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 57'si Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 77 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 44, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki 57 maçta Trabzonspor'un 33, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.

Öte yandan iki takımın sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 galibiyetiyle tamamlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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