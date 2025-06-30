Trabzonspor'un Yeni Transferi Wagner Pina Şehre Geldi

TRABZONSPOR'un yeni transferi Wagner Pina gece geç saatlerde Trabzon'a geldi. Pina "Her şey çok çabuk gelişti, zaten ben de gelmek istiyordum" dedi.

Trabzonspor'un bu sezon ilk transferi Wagner Pina, Trabzon'a geldi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde, şehre gelen ilk oyuncu Portekizli sağ bek oldu. Gece saatlerinde Trabzon Havalimanı'na gelen Pina, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç sağ bek, "Kendimi bu yeni maceraya hazır hissediyorum" dedi.

Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu Wagner Pina, gece saatlerinde Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Pina, transfer süreciyle ilgili, "Her şey aslında gayet çabuk ve hızlı gelişti. Zaten ben de gelmek istiyordum. Çok çabuk oldu diyebilirim" dedi.

Bordo-mavili kulüple ilgili daha önceden bilgisi olduğunu söyleyen Pina, "Tabi ki bilgim vardı. Çünkü burada daha önce oynayan oyunculardan Joao Pereira, Bosingwa gibi oyuncular var. Yine milli takımda birlikte oynadığım arkadaşlarımdan biri olan Djaniny de burada oynamıştı. Dolayısıyla onlardan çok bilgiler aldım. Gelmeden önce Trabzonspor'u tanıyordum zaten" ifadelerini kullandı.

Türkiye liglerine dair değerlendirmelerde de bulunan Pina, "Gayet iyi bir lig olduğunu biliyorum. Zaten transfer edilen, gelen oyuncularla birlikte Avrupa'nın çok iyi oyuncuları, belki de en iyi oyuncuları burayı tercih etmeye başladı. Zorlu ve iyi bir lig olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Teknik Direktör Fatih Tekke ile henüz görüşmediğini belirten genç futbolcu, "Hocamızla henüz görüşmedim. Geldiğimizde görüşeceğim. Tabi ki burada hedeflerim var ama en önemli hedefim olarak şunu söyleyebilirim: Olabildiğince burada kalıp başarılı olabilmek, takıma hizmet edebilmek istiyorum. En büyük hedefim bu şu anda" dedi.

Pina, Trabzonspor'da geçen sezon aynı mevkide forma giyen ve geçtiğimiz günlerde transfer olan Pedro Malheiro ile ilgili olarak, "Pedro'yu ben daha önce Portekiz Ligi'nden tanıyordum. Bildiğim bir oyuncuydu. Gayet iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Burada da gayet iyi bir iş çıkardığını o da biliyor, herkes gördü. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Onun kazandığı başarıları, onun gösterdiğini tekrarlamak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Yeni forma numarası hakkında henüz karar vermediğini belirten Pina, soruları yanıtladıktan sonra konaklayacağı otele geçti.