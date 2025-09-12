Trabzonspor'un Yeni Kalecisi Onana İlk Antrenmanına Çıktı

Haberler

Trabzonspor, yeni transferi Andre Onana ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kamerunlu kalecinin takım arkadaşları tarafından hoş geldin koridoru ile karşılandığı antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti.

Trabzonspor yeni transferi Andre Onana, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından taktik çalışması gerçekleştirdi.

Onana'ya hoş geldin koridoru

Bordo-mavililerin, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Andre Onana da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Antrenman önce Kamerunlu kaleciye yeni takım arkadaşları hoş geldin koridoru yaptı. Küçük alkışlar ve neşeli dokunuşlarla karşılanan oyuncunun keyifli olduğu gözlendi.

Trabzonspor, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Fenerbahçe deplasmanı için İstanbul'a hareket edecek. - TRABZON

