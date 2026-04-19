Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Stefan Savic, "Son saniye son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Savic, kazanmayı hak ettikleri bir maç olduğunu söyledi.

Savic, sahada her şeyi vermeye çalıştıklarını belirterek, "Son saniyede yenilen gol belki büyük bir şanssızlık. Son saniyeye kadar gerçekten büyük bir mücadele örneği ortaya koymuştuk. Gerçekten kazanmayı da hak etmiştik diye düşünüyorum. 3 puan alabilmiş olsaydık bugün şampiyonluk yarışındaki mücadele tabii ki devam edecekti. Hala devam ediyor. Bu mücadeleyi vermeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Önümüzde oynanacak maçlar var asla pes edecek değiliz. Son saniye son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki üzücü oldu ama önümüzde oynayacak çok maç var." diye konuştu.

Yedikleri gol pozisyonu sorulan Savic, şunları kaydetti:

"Rakibimiz belki de ellerinde var olan tüm oyuncuları ile birlikte hücuma gelmişti. Onlarda gol bulmaya çalışıyorlardı kenardan bir orta geldi. Aslında kaleyi kapatmaya çalıştım. Kafa vuruşu tam olarak köşeye çıkarılması zor bir yere gitti. Şanssızlık. Takım her şeyi vermeye çalıştı. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdi."

Takımın asla yılmadığının altını çizen Savic, taraftara kendilerini destekledikleri için teşekkür etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kıyasla Trabzonspor'dan bu kadar çıkış beklenmediği hatırlatılan Savic, şöyle devam etti:

"Bazen insanların unuttuklarını düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray bu takımların arasında Beşiktaş'ı da sayabiliriz. Bu takımların ne kadar yatırım yaptıklarını, ne kadar para harcadıklarını ve Trabzonspor'un yaptığı yatırımlarının çoğunu genç oyunculara yaptığını ekonomik olarak tabii ki daha düşük bütçe ile yatırım yaptığını ve halen daha bu yarışta olduğunu, son saniyeye kadar bu yarışı verdiğini çok iyi mücadele örneği gösterdiğini insanların bazen unuttuğunu düşünüyorum. Rakiplerimiz büyük rakamlar harcayarak büyük rakamları bu futbol dünyasına sokarak mücadele örneği göstermeye çalışıyorlar. Trabzonspor çok daha düşük bütçe ile belki çok daha genç oyuncularla, onlara yatırım yaparak son saniyeye kadar yarışını sürdürüyor. Geçen seneyi de aklımızdan çıkarmamız gerekir. Ne kadar sıkıntılar çektiğimizi unutmamız gerekir. Bu sene hep genç oyunculara yatırım yaptık. Onların üzerine bir takım inşa ettik."

İyi bir takım olduklarının altını çizen Savic, "Bu harika takıma, oyunculara ve taraftara kaptanlık yapıyor olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu sene çok az bir maç kaldı. Çok iyi bir yerde bitireceğiz. Bu takımın gerçek etkisini önümüzdeki sene göstereceğini düşünüyorum. Çok iyi iş yapacağımızı düşünüyorum. Bu sene önemli bir yatırım yaptık. Bunun karşılılığını önümüzdeki yıl alacağız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Savic, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarında sonradan yedikleri gollerle berabere kaldıkları hatırlatılarak, takımın panik yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Alanyaspor'un bize karşı penaltı dışında belki de hiçbir pozisyonu yoktu. Bize karşı gol bulabilecekleri başka bir pozisyon da olmamıştı. Penaltının da çok net penaltı olmadığını düşünüyorum. Trabzonspor'a karşı olduğu durumlarda çok rahat penaltılar çalınabiliyor. Bugün sizin de gördüğünüz gibi ilk yarıda çok net penaltımız verilmedi. Çok net bir penaltıydı. Bizim aleyhimize olduğunda çok ucuz penaltılar çalınabiliyor. Düştüğümüz durumun panikle alakası yok. Rakibimizin gol atmaya ihtiyacı vardı. Gol atmak için gelmişlerdi. İyi de savunma yaptık aslında. O ana kadar iyi savunduk, belki de sadece o pozisyonu savunamadık. Orada rakibimiz şanslıydı. Trabzonspor, gösterdiği mücadeleyle rakiplerinin saha içerisindeki saygısını kazanmış durumda. Bu çok önemli bir durum. O saygıyı hissediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.